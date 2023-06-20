اختفاء غواصة على متنها سائحون في طريقهم لزيارة "حطام تيتانيك"

تواصل فرق خفر السواحل الأمريكية والكندية، البحث عن غواصة سياحية صغيرة مفقودة وعلى متنها خمسة أشخاص، في رحلة لزيارة حطام سفينة “تيتانيك”، في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أمريكا الشمالية.

وأفاد الأميرال جون موغر، من خفر السواحل الأمريكي، بأن “الغواصة المفقودة هي “أوشنغيت اكسبديشنز”، واختفت في منطقة تبعد نحو 1450 كيلومترا شرق كايب كود، على عمق أربعة آلاف متر”، مؤكدا أن “عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على هذه المنطقة”، حسب وكالة “فرانس 24”.

وأشار موغر أن “إجراء عمليات البحث في هذه المنطقة المعقدة يحتاج إلى جهود كبيرة جدًا”، مقدرا أن تكفي كمية الأكسجين في الغواصة لسبعين ساعة إضافية أو أكثر.

لقطات تُعرض لأول مرة على الإطلاق لـ”حطام سفينة تيتانيك في قاع المحيط”

ومن بين الركاب المفقودين رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ، رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة “أكشن أفييشن”. ولم يقدم موغر أي تفاصيل حول الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الغواصة، احترامًا لعائلاتهم.

وتشارك في عمليات البحث طائرة “سي-130” الأمريكية، وطائرة كندية مجهزة بسونار قادر على رصد الغواصات، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي.