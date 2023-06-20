شاحنات مسيرة بين موسكو وسان بطرسبورغ

وقال سيري كوغوغين، المدير العام لشركة “كاماز” الروسية، في تعليق حول الموضوع للإعلام الروسي على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي:

الأمن السيبراني بحاجة إلى التحسين، بالطبع، وهذه المشكلة عالمية، لذا كان علينا إشراك “مختبر كاسبرسكي” (Kaspersky Lab). نحن بحاجة أيضًا إلى العمل مع شركات التأمين.

كوغوغين مقتنع بأن الشاحنات المسيرة ستقلل من معدل الحوادث على الطرق. ستتحرك الشاحنات على الطريق السريع “إم-11” (M-11)، لحوالي 20-21 ساعة، بمتوسط ​​سرعة 80-90 كم/ ساعة.

وتحتوي الشاحنة الثقيلة الآن على عجلة قيادة، ويجلس في قمرة القيادة مهندسا الاختبار، ومهمتهما مراقبة عملية النقل. كما سيقومان أيضا بقيادة الشاحنات عند تجاوز موقع قرب مدينة تفير الروسية. وسيتم التخلي عن السائقين عندما يتم ضبط النظام بالكامل.

وبحلول عام 2024، سيضم المشروع الحركة باتجاه مدينة يكاترينبورغ الروسية، وستكون الشاحنة بدون سائق قادرة على التنقل من سان بطرسبورغ إلى يكاترينبورغ.

وتشارك في هذا المشروع شركات “كاماز”، و”ستارلاين”، و”غلوبال تراك لوجيستيك”، و”ماغنيت”، ومشغل الطرق “أفتودور”.

وكان موعد إطلاق شاحنات “كاماز” دون سائق قد تزامن مع افتتاح منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم 14 يونيو/ حزيران الجاري. وأعطى الضوء الأخضر لحركة “الشاحنات دون سائق” النائب الأول لرئيس وزراء روسيا الاتحادية، أندريه بيلووسوف.

وحضر مراسم الإطلاق وزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، وحاكم سان بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، ورئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، ورئيس مجلس إدارة الشركة الحكومية، أفتودور فياتشيسلاف بيتوشينكو، والمدير العام لكاماز، سيرغي كوغوغين.