حاكم دارفور: الاغتيالات تقود الإقليم إلى حرب أهلية وما يجري في "الجنينة" و"كتم" جرائم متكاملة

وصف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم الثلاثاء، ما يجري في “الجنينة” و”كتم” بـ”الجرائم المكتملة”، محذرًا من أن “الاغتيالات تقود الإقليم للانزلاق في حرب أهلية”.

ودعا حاكم دارفور “مجلس الأمن بدعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق لما تم من اغتيالات، والجرائم التي وقعت في الإقليم”، مؤكدًا أن “ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه”.

وشدد على ضرورة “جلوس أطراف النزاع في السودان إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب”، داعيًا أيضًا “الاتحاد الأفريقي لأن يكون له دور في حل الأزمة دون تسييس للتحركات الإقليمية”.

خطابي للشعب السوداني حول الاوضاع الامنية والإنسانية ودور المجتمع الدولي والإقليمي pic.twitter.com/pmuY5sOEuy — Mini Arko Minawi. | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) June 20, 2023

وكان حاكم دارفور قد أعلن، منذ أسابيع، الإقليم “منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل”.

وقال حاكم الإقليم السوداني، في بيان له، إن “المدنيين في مدينتي كتم والجنينة يتعرضون لانتهاكات وصفها بـ”المروعة”، مطالبا دول العالم بإرسال المساعدات الإنسانية للإقليم عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأضاف: “أدين بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة “كتم” ومعسكر “كساب” ومدينة “نيالا” منذ الأمس حتى الآن، بهذا نعلن دارفور منطقة منكوبة”.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، قد حذر من أن الوضع في منطقة دارفورغربي السودان، أصبح كارثيًا، جراء الصراع الدائر في البلاد بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

الأمم المتحدة تعلن مقتل 100 شخص جراء أعمال عنف في مخيمات النازحين شمال دارفور

وقال عقار، في حديث لقناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، إن “الوضع يتفاقم في دارفور، والتأثير هناك أكثر من التأثير الذي يحدث في الخرطوم، كما أن معاناة الشعب السوداني في دارفور متكررة”.

وأعلن بيان سعودي أمريكي مشترك، السبت الماضي، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد اتفقوا على وقف لإطلاق النار في أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 18 يونيو/ حزيران، بتوقيت الخرطوم.