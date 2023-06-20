قطر توقع اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا

ويعتبر هذا العقد هو ثاني عقد طويل الأجل توقعه قطر لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال، إذ أبرمت “قطر للطاقة” اتفاقية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات “سينوبك” لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ولمدة 27 عاما.