الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات الذخيرة الأوكرانية الاستراتيجية بالجملة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 8 مستوعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة.

وجاء في البيان: “تم تدمير ثمانية مستودعات للذخيرة تابعة للواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب قرية دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، ولواء المدفعية 45 قرب مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وكذلك لتجمع زابوروجيه العسكري، ولواء الهجوم الجبلي رقم 128، والألوية الميكانيكية رقم 65 في مدينة زابوروجيه، وبلدات رازوموفكا وستيبوفوي ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك الألوية 106 و122 للدفاع الإقليمي في مناطق مدينة أوتشاكوف، ومنطقة نيكولاييف وتياجينكا في مقاطعة خيرسون.

وألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة للاتحاد الروسي الدمار بـ98 مربض مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و112 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 مقاطعة.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي “هيمارس”، وبالإضافة إلى ذلك، دمرت 13 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة.

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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.

وواصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار، محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك.