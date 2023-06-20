"التمساح" الروسية تنقذ طاقمها وهي "بذيل مقطوع"… فيديو

يعتقد الخبراء في موقع “درايف”، أن “التمساح” أصبح أحد “الأسلحة المميزة” بالنسبة لروسيا في أوكرانيا. حيث دمرت كا-52 معظم المركبات المدرعة للعدو (بما في ذلك الآن، أثناء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية)، وقامت بالعديد من المهام الخطيرة للغاية.
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ومع ذلك، يمكن فقط لـ “التمساح” التحليق دون ذيل. نظرا لتصميم المراوح الرئيسية، فإن فقدان الذيل لا يمثل ضررًا بالغًا بالنسبة لها. أي مروحية أخرى ذات ذيل بمراوح، لن يكون من الممكن السيطرة عليها وستسقط بعد إصابة مماثلة. أما “التمساح” لم تعد إلى القاعدة فحسب، بل وأخذت معها ذيلها المقطوع إلى هناك.
ويبلغ طول المروحية 16 مترا، وارتفاعها 5 أمتار، وعرض المروحة 14.5 متر. ويبلغ وزن الإقلاع لمروحية “كا-52” (التمساح) 10400 كيلوغرام . ويبلغ مدى الطيران العملي للمروحية مع الوقود في الخزانات الداخلية 520 كيلومترا. وتبلغ سرعة الطيران 300 كم/ساعة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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