"التمساح" الروسية تنقذ طاقمها وهي "بذيل مقطوع"… فيديو

ومع ذلك، يمكن فقط لـ “التمساح” التحليق دون ذيل. نظرا لتصميم المراوح الرئيسية، فإن فقدان الذيل لا يمثل ضررًا بالغًا بالنسبة لها. أي مروحية أخرى ذات ذيل بمراوح، لن يكون من الممكن السيطرة عليها وستسقط بعد إصابة مماثلة. أما “التمساح” لم تعد إلى القاعدة فحسب، بل وأخذت معها ذيلها المقطوع إلى هناك.