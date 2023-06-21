السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، أعربت من خلالها عن إدانتها واستنكارها للتصعيد الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، وآخرهم في مدينة جنين في الضفة.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين. pic.twitter.com/KsEd9lS9Dg — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 20, 2023

وشددت الوزارة على رفض المملكة التام لما تقوم به القوات الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، حيث أعربت عن تعازيها لذوي القتلى ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية وتدعو لوقف التصعيد

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدانت بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، التي شملت غارات جوية وإطلاق نار، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.

ووجهت وزارة الخارجية الإماراتية نداءً في بيان، حثت فيه السلطات الإسرائيلية على تهدئة الوضع وعدم التصعيد، وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وشيّع الفلسطينيون في مدينة جنين شمال الضفة الغربية جثامين الشبان الخمسة الذين قتلوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم جنين، أمس الاثنين، وانطلقت مواكب تشييع الشبان من منازل ذويهم إلى المساجد لأداء صلاة الجنازة عليهم ثم مواراتهم الثرى، وصدحت الجماهير بهتافات منددة بالعملية العسكرية الإسرائيلية على جنين، وداعمة للمقاومة الفلسطينية.

وأصيب 7 جنود إسرائيليين أثناء اقتحام القوة الإسرائيلية مخيم جنين واعتقالها فلسطينيين، وأثناء خروجها، انفجرت عبوة ناسفة بآلية عسكرية وتضررت عدة آليات أخرى، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجنود الإسرائيليين أصيبوا في كمين لمسلحين فلسطينيين في جنين، وإن بعضهم في حالة خطرة.

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان جنوبي الضفة الغربية

ومن جهتها، تبنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الاسلامي”، في بيان تلك العملية، مؤكدة أنها أوقعت الجنود الإسرائيليين في كمين محكم، وقال ماهر الأخرس القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” لوكالة “سبوتنيك”: “الشعب الفلسطيني مجبر أن يقاوم، وما حدث اليوم هو درس للاحتلال الذي يقتل الشعب الفلسطيني، وعليه أن يعلم أن اقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية سيدفع ثمنها باهظاً”.

وشاركت في العملية الإسرائيلية الطائرات العسكرية التي قصفت أهدافاً في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية قبل 20 عاما، وحلقت طائرات الأباتشي والمسيّرات الإسرائيلية لساعات في سماء جنين، ورافق ذلك أصوات اشتباكات متقطعة بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الاقتحام الإسرائيلي هدفه تفجير المنطقة، والوضع الحالي لا يمكن استمراره، داعية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية خاصة، إلى التدخل فورا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.