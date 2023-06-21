الدفاع الأوكرانية تقر بصعوبة تنفيذ "الهجوم المضاد"

ووفقا لما كتبته عبر قناتها على “تلغرام”، اليوم الثلاثاء، فإن الوحدات الأوكرانية تقاتل بضراوة وتحاول التغلب على حقول الألغام، كما ذكرت أنه من غير الصحيح تقييم فعالية إجراءات القوات المسلحة الأوكرانية بالكيلومترات أو بعدد البلدات التي تسيطر عليها.