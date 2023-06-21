الدفاع الأوكرانية تقر بصعوبة تنفيذ "الهجوم المضاد"

اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، آنا ماليار، بالصعوبات التي تواجه هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
ووفقا لما كتبته عبر قناتها على “تلغرام”، اليوم الثلاثاء، فإن الوحدات الأوكرانية تقاتل بضراوة وتحاول التغلب على حقول الألغام، كما ذكرت أنه من غير الصحيح تقييم فعالية إجراءات القوات المسلحة الأوكرانية بالكيلومترات أو بعدد البلدات التي تسيطر عليها.
وأضافت: “مواطنو أوكرانيا يرغبون في أن يكون الهجوم “مثل الفيلم” سريعًا وواضحًا، بالطبع، لن يحدث هذا في الحياة الواقعية، والحرب وضع مختلف تمامًا سوف نتقدم تدريجيا ونواجه الصعوبات في مواجهة مقاومة العدو”.
أسرى أوكرانيون يروون التخبط العسكري الأوكراني مع فشل الهجوم المضاد
أمس, 16:03 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك.
وصدت وحدات مجموعة “فوستوك” (الشرق) بكفاءة عالية، وبمساعدة الضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على تخوم منطقة فريمفسكي وجبهة أوريخوف التكتيكية، أربع هجمات لوحدات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المؤللة.
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