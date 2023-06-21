البنتاغون: مقتل الجنود الأوكرانيين في النزاع "أمر محزن"

أعلنت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترى مقتل أوكرانيين في الهجوم المضاد كجزء من الصراع الذي عرفته واشنطن وأخذته في الاعتبار.

وقالت سينغ للصحفيين في تعليقها على خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد: “أخذنا ذلك في الاعتبار وعرفنا أنه ستكون هناك خسائر في ساحة المعركة، هذا جزء محزن من هذه الحرب”.

واعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، آنا ماليار، بالصعوبات التي تواجه هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.

ووفقا لما كتبته عبر قناتها على “تلغرام”، اليوم الثلاثاء، فإن الوحدات الأوكرانية تقاتل بضراوة وتحاول التغلب على حقول الألغام، كما ذكرت أنه من غير الصحيح تقييم فعالية إجراءات القوات المسلحة الأوكرانية بالكيلومترات أو بعدد البلدات التي تسيطر عليها.

مواطنو أوكرانيا يرغبون في أن يكون الهجوم “مثل الفيلم” سريعًا وواضحًا، بالطبع، لن يحدث هذا في الحياة الواقعية، والحرب وضع مختلف تمامًا سوف نتقدم تدريجيا ونواجه الصعوبات في مواجهة مقاومة العدو.

الدفاع الأوكرانية تقر بصعوبة تنفيذ “الهجوم المضاد”

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.

واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك.