قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مقر جهاز المخابرات العامة في الخرطوم

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني بقصف مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة في العاصمة السودانية الخرطوم.

القاهرة – سبوتنيك . وقالت قوات الدعم السريع في بيان: “في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، قصف الانقلابيون بالطيران المسير والمدافع مساء اليوم، مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة في الخرطوم الذي يقع ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع”.

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واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني، بالسعي إلى تدمير البنية التحتية عبر الهجوم على المنشآت العامة والخاصة.

ويأتي بيان الدعم السريع بعد تقارير إعلامية، أفادت نقلا عن مصادر عسكرية سودانية، بتعرض مبنى المخابرات العامة للقصف من قبل قوات الدعم السريع.

وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.