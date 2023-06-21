تشكيل مجلس سياسي في محافظة حضرموت اليمنية بعد مشاورات سعودية

أعلنت مكونات وشخصيات سياسية واجتماعية بارزة في محافظة حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية شرقي البلاد، عن تأسيس مجلس سياسي في نهاية مشاورات تم عقدها في المملكة العربية السعودية.

القاهرة – سبوتنيك . يُعتبر هذا المجلس تعبيرًا عن طموحات سكان المحافظة الغنية بالنفط، وتمثيلهم في جهود التوصل إلى حل شامل للصراع المستمر في اليمن منذ تسع سنوات.

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وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، عبر صفحتها على “فيسبوك” (تابع لشركة “ميتا” الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن “مجلس حضرموت الوطني” تم إنشاؤه في العاصمة السعودية الرياض بناءً على نتائج المشاورات الحضرمية، التي عقدت في الفترة من 21 مايو/أيار إلى 19 يونيو/ حزيران 2023.

وذكرت أن الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية، التي تمت الموافقة عليها في الجلسة الختامية للمشاورات، تضمنت نتائج المحادثات التي تناولت تلبية تطلعات سكان حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق التنمية في المحافظة وبدء عملية استعادة السلام والاستقرار.

وأوضحت الوثيقة:

هذه المشاورات الشاملة والمسؤولة التي حضرها محافظ حضرموت والسفير السعودي لدى اليمن، جاءت استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية وجهودها في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، في توحيد الصفوف وتفعيل الحوار لحل الخلافات والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأكدت الوثيقة على أهمية نأي حضرموت عن التوترات والصراعات الداخلية، وتقدير جهود دول التحالف بقيادة السعودية في تخفيف المعاناة الإنسانية وتنمية المحافظة والمناطق المحررة، واستعادة السلام والاستقرار في اليمن.

وأعرب بعض السياسيين اليمنيين عن اعتقادهم بأن إعلان مجلس سياسي في حضرموت في هذا التوقيت يهدف إلى إعاقة جهود المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن وضم حضرموت، التي تمتلك ثقلًا سياسيًا وجغرافيًا كبيرًا في اليمن، إلى الدولة الجنوبية التي يسعى المجلس الانتقالي لاستعادتها في المحافظات الجنوبية.

ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في محافظات جنوب اليمن قبل أن توحد مع شماله في عام 1990، وذلك بسبب المظالم والاضطهاد التي تعرض لها سكان المحافظات الجنوبية من قبل الشمال بعد حرب عام 1994.

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ومنذ عام 2014، تشهد اليمن صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله” اليمنية، وتأثرت البلاد بتداعياته في جميع الجوانب، ما أدى إلى وقوع أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.

وتسيطر أنصار الله على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في مارس/ آذار 2015، لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة “أنصار الله”.