بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بكوريا الشمالية ودول غرب البلقان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مدد حالات الطوارئ لمدة عام، التي أُعلنت في سياق الأحداث في كوريا الشمالية وشبه جزيرة البلقان الغربية، كأساس قانوني لفرض عقوبات على اللاعبين الإقليميين.

ووفق المراسيم الصادرة عن السلطات الأمريكية، فإن مطالب الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية تتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي، ونشاط الاختراق الإلكتروني، والأعمال العدوانية تجاه كوريا الجنوبية وانتهاكات حقوق الإنسان.

بايدن يمدد العقوبات ضد كوريا الشمالية عاما إضافيا

وفيما يتعلق بدول غرب البلقان، تفرض العقوبات الأمريكية على المواطنين بسبب عدم تحقيق اتفاقات سلام إقليمية وانتشار الفساد.

وأعلن بايدن أن الوضع في كلا الحالتين لا يزال “يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية”، من وجهة نظره.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ فيما يتعلق بكوريا الشمالية في عام 2008، وتم تمديدها في عامي 2010 و2011 و2015 و2016 و2017.