الجزائر تدين بشدة اقتحام مبنى سفارتها في الخرطوم

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الثلاثاء، بشدة عملية اقتحام مبنى سكن سفير الجزائر في الخرطوم وتخريب محتوياته.

الجزائر – سبوتنيك. وأكد بيان الوزارة على ضرورة متابعة المسؤولين هذا العمل الإجرامي، الذي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

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وشددت الوزارة على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية. كما تجددت دعوة الجزائر لجميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات وإنهاء الأزمة، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

يشار إلى أن الجزائر قامت سابقًا، بإجلاء طاقم سفارتها وأفراد الجالية الجزائرية في السودان، نتيجة للأزمة المؤسفة التي تشهدها البلاد.