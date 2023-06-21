بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه “ديكتاتور”، مشيرًا إلى أن شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف بالون صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرًا.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا، بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع شي، في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.

الرئيس الصيني لبلينكن: لا ينبغي لطرف فرض إرادته على الآخر أو حرمانه من حقه في التنمية

وقال بايدن: “السبب الذي أغضب شي جين بينغ كثيرًا عندما أسقط ذلك البالون بمعدات تجسس في عربتين، هو أنه لم يكن يعلم بوجودها”.

وأضاف بايدن في إشارة إلى شي: “أنا جاد، إنه مصدر إحراج كبير للديكتاتوريين عندما لا يعلمون ما حدث. لم يكن من المفترض أن تذهب إلى هناك… ولم يكن يعلم بوجودها”.

وأول أمس الاثنين، التقى وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الصيني تشين جانغ. وقال شي إن “العلاقات الصينية – الأمريكية في أدنى مستوياتها منذ إقامتها، ما لا يخدم المصالح الأساسية للشعبين ولا يلبي التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي”.

وأوضح الرئيس الصيني أن

سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة تظل ثابتة ومستقرة، وتسترشد بشكل أساسي بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، التي طرحها الرئيس شي جين بينغ.