أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في مناطق وسط وغربي أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.

ووفقًا للبيانات المتاحة على الخريطة، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مقاطعات سومي، وبولتافا، وكيروفوهراد، وتشيركاسي، وكييف، وفينيتسا، وجيتومير، وخميلنيتسك، وتشيرنيفيتسي وروفينسك في أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية

وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.

وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا – في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.