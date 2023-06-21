رئيس الوزراء الروسي يجري مفاوضات مع نظيره القطري في موسكو

أعلنت الحكومة الروسية أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، سيجري مفاوضات مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، في موسكو.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة: “في 21 يونيو 2023 في موسكو، سيجري رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مفاوضات مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”.

رغم الضغوط الخارجية الهائلة… قطر أكبر مستثمر عربي في روسيا

وأوضح البيان أن المحادثات ستتناول القضايا المهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني بين روسيا وقطر، كما سيتم التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها.

وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوجادكين، بأن قطر لا تزال أكبر مستثمر عربي في روسيا، على الرغم من الضغوط الخارجية الكبيرة التي تواجهها.