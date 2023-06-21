القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 25 مرة خلال اليوم الماضي

ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف الأراضي الجمهورية 25 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، وأطلقت 135 مقذوفًا من عيارات مختلفة.

ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب ونشر على صفحته في “تلغرام”: “أفادت البعثة بوقوع 25 حادثة قصف خلال الـ24 الساعة الماضية، بواسطة التشكيلات المسلحة الأوكرانية. تم تسجيل 16 حادثة قصف بعيار 155 ملم في اتجاه دونيتسك، و4 حوادث قصف بعيار 152 ملم في اتجاه غورلوفا، و4 حوادث قصف بعيار 155 ملم في اتجاه ياسينوفاتايا، بالإضافة إلى حادثة قصف واحدة بعيار 152 ملم في اتجاه فولنوفاخا”.

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وأوضح البيان أيضًا أن القوات الأوكرانية أطلقت 135 وحدة ذخيرة مختلفة.

تعرضت 6 مدن في الجمهورية للقصف وهي: دونيتسك، وغورلوفا، وزايتسيفو، وياسينوفاتايا، وماكيفكا.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.