أعلن رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسيينكو، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الدمار الجزئي لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية وفيضان مناطق في خيرسون إلى 41 شخصًا.

وقال ألكسينكو على “تلغرام”: “الوضع في صباح 21 يونيو. نوفايا كاخوفكا تعود تدريجيًا من وضع الطوارئ بسبب الفيضانات… للأسف، ارتفع عدد الوفيات إلى 41 شخصًا”.

وسائط متعددة مدينة غولايا بريستان بعد أن غمرتها المياه نتيجة تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية

وأضاف المسؤول أن 3500 شخص تلقوا بالفعل التطعيم ضد الأمراض الخطيرة، وتلقى أكثر من 2200 ضحية مساعدات مالية.

وفي ليلة 6 حزيران/ يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة “كاخوفسكايا” لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، دٌمر الجزء العلوي من المحطة، لم يتضرر سد الخزان نفسه، لكن نتيجة لذلك حدث تصريف غير منظم للمياه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف:

أحد أهداف قصف نظام كييف لمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تدمير المحطة الكهرومائية بالعمل الهمجي من قبل نظام كييف، مشيرا إلى الآثار البيئية الكارثية والإنسانية الواسعة النطاق بسبب هذا العمل.