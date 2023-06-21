ترامب لا يرى جدوى من المناظرات مع منافسيه الجمهوريين: لماذا أسمح أن يقصفوني بالأسئلة؟

أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، أنه لا يرى أي فائدة في إجراء مناظرات مع منافسيه على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة.
واشنطن – سبوتنيك. وصرح ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “فوكس نيوز”: “لماذا أسمح لأشخاص ذوي شعبية 1% أو 2% أو حتى صفر في المئة أن يقصفوني بالأسئلة في مشهد المناظرات؟ لا أعتقد أن ذلك عادلًا”.
استطلاع جديد يظهر تفوق ترامب على بايدن في انتخابات رئاسية افتراضية
17 يونيو, 05:48 GMT
وأشار ترامب إلى أنه بالتأكيد يرغب في إجراء مناظرات مع الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يتنافس في انتخابات الرئاسة لعام 2024 كمرشح من الحزب الديمقراطي.
يشار إلى أن ترامب يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات المقبلة.
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