ترامب لا يرى جدوى من المناظرات مع منافسيه الجمهوريين: لماذا أسمح أن يقصفوني بالأسئلة؟

أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، أنه لا يرى أي فائدة في إجراء مناظرات مع منافسيه على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة.

واشنطن – سبوتنيك. وصرح ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “فوكس نيوز”: “لماذا أسمح لأشخاص ذوي شعبية 1% أو 2% أو حتى صفر في المئة أن يقصفوني بالأسئلة في مشهد المناظرات؟ لا أعتقد أن ذلك عادلًا”.

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وأشار ترامب إلى أنه بالتأكيد يرغب في إجراء مناظرات مع الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يتنافس في انتخابات الرئاسة لعام 2024 كمرشح من الحزب الديمقراطي.