ماذا يحدث في الجزائر؟… إقالة وزير الاتصالات وبيان رسمي بشأن "ترحيل سفير الإمارات"

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا بشأن “الأنباء التي تحدثت عن منح السفير الإماراتي يومين لمغادرة الجزائر”.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية في الخارج، في بيان، “نفيًا قاطعًا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري”.

وأضاف البيان: “المتحدث الرسمي أعرب عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مع الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب، تنفيذًا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وبعدها بساعات، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، أقال وزير الاتصالات محمد بوسليماني، وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وعلى الرغم من أن الرئاسة الجزائرية لم تعط أي تفاصيل حول سبب القرار، إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا القرار بنشر خبر مغادرة السفير الإماراتي بالجزائر، الذي كذبته السلطات.

ماذا جرى في الجزائر ؟ ولماذا صدر بيان بطرد سفير الامارات بتهمة اكتشاف شبكة تجسس اماراتية تعمل لصالح الموساد ثم بعد ساعات تم نفي الرواية وطرد وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني دون ذكر أي تفاصيل وذلك بعد نشر قناة النهار الجزائرية الخاصة للخبر ؟

ماذا جرى بالضبط ليلة البارحة وغير… — Dawood Albasri (@dawoodalbasri3) June 21, 2023

شاخضة عند الجيران، على تقليد النهار الجزائر قررت طرد السفير الاماراتي عند الجيران والسبب ضبط 4 إمارتيين يتجسسون لصالح إسرائيل. الإمارات خلات تجسس لصالحها وأصبحت تتجسس لصالح إسرائيل اللي عندها آخر ما كاين في تكنولوجيا التجسس. المهم القيادة بعدما سربت الخبر تقدر تقلب على النهار. pic.twitter.com/UKXzmOdH2b — FARAH NA (@farahnabiloff) June 20, 2023