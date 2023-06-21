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ماذا يحدث في الجزائر؟… إقالة وزير الاتصالات وبيان رسمي بشأن "ترحيل سفير الإمارات"

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا بشأن “الأنباء التي تحدثت عن منح السفير الإماراتي يومين لمغادرة الجزائر”.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية في الخارج، في بيان، “نفيًا قاطعًا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري”.
وأضاف البيان: “المتحدث الرسمي أعرب عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مع الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب، تنفيذًا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.
وبعدها بساعات، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، أقال وزير الاتصالات محمد بوسليماني، وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وعلى الرغم من أن الرئاسة الجزائرية لم تعط أي تفاصيل حول سبب القرار، إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا القرار بنشر خبر مغادرة السفير الإماراتي بالجزائر، الذي كذبته السلطات.
ونشرت بعص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع صحيفة “النهار” الجزائرية، خبر طرد السفير الإماراتي، بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، إلا أنها حذفت الخبر، بعد تكذيب وزارة الخارجية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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