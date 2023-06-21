ماذا يحدث في الجزائر؟… إقالة وزير الاتصالات وبيان رسمي بشأن "ترحيل سفير الإمارات"

بيان صحفي pic.twitter.com/i6d2mdoFQW
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) June 20, 2023
ماذا جرى في الجزائر ؟ ولماذا صدر بيان بطرد سفير الامارات بتهمة اكتشاف شبكة تجسس اماراتية تعمل لصالح الموساد ثم بعد ساعات تم نفي الرواية وطرد وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني دون ذكر أي تفاصيل وذلك بعد نشر قناة النهار الجزائرية الخاصة للخبر ؟
ماذا جرى بالضبط ليلة البارحة وغير…
— Dawood Albasri (@dawoodalbasri3) June 21, 2023
شاخضة عند الجيران، على تقليد النهار الجزائر قررت طرد السفير الاماراتي عند الجيران والسبب ضبط 4 إمارتيين يتجسسون لصالح إسرائيل. الإمارات خلات تجسس لصالحها وأصبحت تتجسس لصالح إسرائيل اللي عندها آخر ما كاين في تكنولوجيا التجسس. المهم القيادة بعدما سربت الخبر تقدر تقلب على النهار. pic.twitter.com/UKXzmOdH2b
— FARAH NA (@farahnabiloff) June 20, 2023
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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