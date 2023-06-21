إيران تنفي تركيب 100 كاميرا جديدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية

علق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، على “التقاريرالتي تحدثت عن تركيب 100 كاميرا للمراقبة في منشأة أصفهان النووية، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وقال إسلامي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إنه “لا صحة لذلك وليست لنا محطة في أصفهان في الأساس لكي نقوم بتركيب هذا الكم من الكاميرات فيها”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأكد أن منظمة الطاقة الذریة الإيرانية ستعمل بناء علی قانون المبادرة الاستراتیجية، مضيفا أن الوکالة الذریة ستمضي قدما إلی الأمام ضمن الإطارالمتفق علیه مع وکالة الطاقة الدولية.

رد محمد إسلامي جاء ردًا على تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، بشأن تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة أصفهان، ومخالفتها لقانون “العمل الاستراتيجي (رفع الحظر)”.

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

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وتطالب طهران بإغلاق ملف “ادعاءات” الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.