شويغو: مصير روسيا يتقرر الآن ومستقبلها الجيوسياسي يتحدد

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن مصير روسيا يتقرر الآن ومستقبلها الجيوسياسي يتحدد.

وقال شويغو، متحدثًا أمام خريجي الكليات العسكرية: “أيها الرفاق الضباط، لقد أكملتم تدريبكم في وقت مهم واستثنائي في البلاد، في وقت يتم فيه تحديد مصير وطننا، ويتم تحديد مستقبله الجيوسياسي”.

وأضاف شويغو: “الغرب الجماعي أطلق حربًا حقيقية ضد روسيا، ويحاول مرة أخرى بكل قوته كسر إرادتها”.

وأكد شويغو أن القوات المسلحة الروسية ستعمل كل شيء لضمان سيادة وأمن البلاد.

وقال شويغو: “يمكن لقيادة البلاد أن تكون واثقة من أن قواتنا المسلحة ستفعل كل شيء لضمان الأمن العسكري والسيادة للبلاد”.

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وأكد شويغو أن “خريجي الكليات العسكرية سيحتاجون إلى أعلى درجات الاحتراف، وأقصى قدر من التفاني، والقدرة على اتخاذ قرارات غير قياسية على وجه السرعة وتحمل المسؤولية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام خريجي الكليات العسكرية، أن المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ “سارمات” الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب.