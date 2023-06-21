وزير الدفاع الإسرائيلي يسحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين من أقارب منفذي عملية "عيلي"

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، سحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين (العاملين في الداخل الإسرائيلي) من أقارب منفذي عملية مستوطنة “عيلي” في الضفة الغربية، ردا على العملية نفسها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن غالانت طالب بسحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين من العاملين في الداخل، من أقارب منفذي عملية إطلاق النار، التي وقعت في مستوطنة “عيلي” بالقرب من رام الله في الضفة.

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הפרטים ב-@GLZRadio — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) June 21, 2023

ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، قرر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، زيادة تصاريح أعداد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل ليصل العدد الإجمالي إلى 17 ألف عامل.

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ونقلت القناة العبرية “الـ 12″، عن وزير الدفاع الإسرائيلي أن حكومة بلاده قررت زيادة حصة تصاريح العمالة الفلسطينية من سكان قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي بـ 1500 تصريح إضافي، ليصل العدد الإجمالي للعمال إلى 17 ألف عامل.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن القرار الإسرائيلي الجديد يبدأ تنفيذه بعيد انتهاء عيد “رأس السنة العبرية”، شريطة الحفاظ على الهدوء في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، قرر غانتس زيادة 1500 تصريح عمل لسكان القطاع، ليرتفع إجمالي التصاريح إلى 15 ألفا و500 عامل.

وأكدت “نجمة داود الحمراء” الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة “عيلي” شمال الضفة الغربية. وذكرت الهيئة أنه تم نقل 4 جرحى آخرين إصابتهم خطيرة إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تلقى تقارير تفيد بأن “إرهابيين أطلقوا النار قرب محطة وقود في بيشوف في منطقة لواء بنيامين”، مضيفا أن قوات الجيش تمكنت من تحييد أحد مطلقي النار، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه بهم إضافيين.