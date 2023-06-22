وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الكويت ضمن جولته الخليجية

وصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى الكويت ضمن جولة خليجية بدأها بزيارة كل من قطر وسلطنة عمان، ومن المقرر أن تشمل الإمارات.
وتأتي زيارة عبد اللهيان، تلبية لدعوة من نظيره الكويتي سالم العبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم الأربعاء.
وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية
10:07 GMT
وبدأ وزير الخارجية الإيراني جولة خليجية شملت قطر وسلطنة عمان، إضافة إلى الكويت ضمن سلسلة زيارات رسمية تستهدف مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يتوجه عبد اللهيان إلى الإمارات بعد انتهاء زيارته إلى الكويت، حسبما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية.
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وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” خلال جولته الخليجية، قال عبد اللهيان إن “جيران إيران لديهم قدرات كبيرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة”.
وبدأ عبد اللهيان جولته الخليجية عقب زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي تعد الأولى لوزير خارجية سعودي منذ نحو عقد من الزمان.
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