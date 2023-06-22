إصابة شخصين إثر حادث طعن داخل مستشفى في العاصمة البريطانية

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، القبض على رجل للاشتباه في قيامه بحادث طعن في مستشفى ميدلسكس المركزي في العاصمة لندن، أسفر عن إصابة شخصين.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: “تم اعتقال رجل في مستشفى ميدلسكس المركزي في منطقة برنت. في الوقت الحالي لم يتم التعامل مع الأمر باعتباره حادثا مرتبطا بالإرهاب”.

وأضافت أن الضباط سيبقون في المستشفى، لإجراء مزيد من عمليات البحث، لكنهم مقتنعون في الوقت الحالي بعدم البحث عن أشخاص آخرين يُحتمل أن يكونوا متورطين في الحادث.

شرطة لندن: طعن 3 أشخاص في حادث غير مرتبط بالإرهاب

فيما قالت خدمة الإسعاف البريطانية: “هناك شخصان مصابان، أحدهما في حالة تهدد حياته، ويجري معالجتهما في مكان الحادث، ولا يزال الحادث مستمرًا”، مشيرة إلى أن “عدد المصابين قد يستمر في التصاعد”.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بينها موقع “ماي لندن”، كان المرضى يختبئون في غرف آمنة في المستشفى خلال الحادث.