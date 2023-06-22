أول قطار حاويات يغادر روسيا إلى المملكة العربية السعودية

انطلق أول قطار حاويات متجه إلى المملكة العربية السعودية من محطة الشحن تشيليابينسك، ويتبع القطار ممر النقل الدولي “شمال – جنوب” عبر كازاخستان وتركمانستان وإيران.

وأفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد جنوب الأورال، بأن القطار يحتوي على 42 حاوية مزودة بمعدات طاقة ومعادن غير حديدية، ويتحرك وفقًا لجدول زمني متخصص مصمم لحركة الشحن على طول هذا الطريق.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أنه قبل شهرين، تم إرسال قطار حاويات إلى الهند على طول خط السكك الحديدية.

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