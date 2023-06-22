مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة في داغستان

أعلنت وزارة الداخلية الروسية وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث سير لاصطدام حافلة عادية في داغستان.
وجاء في بيان وزارة الداخلية: “وفقا للبيانات الأولية، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث بحافلة عادية في داغستان”.
وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية لوكالة “سبوتنيك”: “اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة 18.30، على الطريق السريع “آر -217” على أراضي منطقة كيزليار في الجمهورية، وقع تصادم لحافلة عادية “موسكو – خاسافيورت” بسيارة ركاب وشاحنة”.
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15:13 GMT
وأضاف: “توفي ثمانية أشخاص وأصيب 16 آخرون”.
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