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مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة في داغستان

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت وزارة الداخلية الروسية وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث سير لاصطدام حافلة عادية في داغستان.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: “وفقا للبيانات الأولية، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث بحافلة عادية في داغستان”.
وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية لوكالة “سبوتنيك”: “اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة 18.30، على الطريق السريع “آر -217” على أراضي منطقة كيزليار في الجمهورية، وقع تصادم لحافلة عادية “موسكو – خاسافيورت” بسيارة ركاب وشاحنة”.
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15:13 GMT
وأضاف: “توفي ثمانية أشخاص وأصيب 16 آخرون”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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