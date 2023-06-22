مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة في داغستان

وجاء في بيان وزارة الداخلية: “وفقا للبيانات الأولية، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث بحافلة عادية في داغستان”.

وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية لوكالة “سبوتنيك”: “اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة 18.30، على الطريق السريع “آر -217” على أراضي منطقة كيزليار في الجمهورية، وقع تصادم لحافلة عادية “موسكو – خاسافيورت” بسيارة ركاب وشاحنة”.