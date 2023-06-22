إيران تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان

طالب سفير إيران في سويسرا، علي بحريني، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وآلياته الرقابية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات علي بحريني جاءت في الجلسة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان بشأن مراجعة تقرير الهيئة حيال جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين.

الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني يعيش اليوم الذل والهوان

وقال علي بحريني إن “الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية باعتباره السبب الرئيسي لهذا الوضع الكارثي، يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لإنهاء هذا الاحتلال وإنهاء كابوس آلاف الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن “أبعاد القتل وسوء المعاملة والترهيب والعنف التي يرتكبها كيان الاحتلال، تظهر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تستخدم كأدوات عادية ويومية لهذا الكيان، نتيجة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة المستمرة”.

وتأتي تصريحات السفير الإيراني في جنيف، على خلفية إصابة أكثر من 35 فلسطينيا بجروح مختلفة جراء اعتداءات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم، في وقت قام المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي والمعدني والحجارة، فحدثت حالات اختناق بالغاز بين مئات من الفلسطينيين.

كما تسببت اعتداءات المستوطنين بإحراق محاصيل زراعية و140 سيارة، إلى جانب إضرام النار في سيارة إسعاف.

وقد شن المستوطنون هجماتهم على قرى وبلدات ترمسعيا وبيت فوريك وعورتا وحوارة واللبن الشرقية والساوية وزعترة وياسوف ودير شرف.