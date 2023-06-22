ارتفاع إصابات انفجار الغاز في باريس إلى 37 مصابا

أصيب على الأقل 37 شخصًا في انفجار وقع في الدائرة الخامسة في باريس، وفقًا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

وفقًا للوزير، فإن أربعة من المصابين في حالة خطيرة. ولم يستبعد وجود جثث تحت الأنقاض في وقت لاحق في الليل.

9 إصابات خطيرة إثر انفجار بسبب الغاز في باريس

وفي وقت سابق، أكد الحاكم المحلي للعاصمة باريس، أن الانفجار وقع في مبنى الأكاديمية الأمريكية في شارع سان جاك. وتم الإبلاغ عن 16 مصابًا.

وفقا للمعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع بسبب الغاز في ساحة ألفونس لافيران ليست بعيدة عن مدرسة تصميم الأزياء التابعة للأكاديمية الأمريكية.

يذكر أن مايو/ أيار الماضي، شهد مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار وقع في مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا.

وكانت الشرطة الفرنسية، أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقتل شخصين في إطلاق نار بالدائرة العاشرة في باريس.