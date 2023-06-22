البنك الدولي يخصص 1.75 مليار دولار لأوكرانيا

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار.

وجاء في بيان البنك الدولي: “أعلن البنك الدولي عن مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة أوكرانيا تتلقى ملياري دولار من الولايات المتحدة عن طريق البنك الدولي

وأوضح البيان أن 500 مليون دولار ستُقدَّم كقرض مكفول من قِبَل المملكة المتحدة، بينما ستُقدَّم 1.25 مليار دولار كمنحة من الولايات المتحدة، وستقدم فنلندا 15 مليون دولار أيضًا كمنحة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.