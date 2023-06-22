مجلس النواب الأمريكي يدين عضوا في الكونغرس لتصريحات عن علاقة ترامب بروسيا

صادق مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، على قرار يدين النائب آدم شيف، بسبب تصريحاته بشأن علاقة الرئيس السابق دونالد ترامب بروسيا.

واشنطن – سبوتنيك. وتمت المصادقة على القرار بفارق ضئيل بسبب تفوق الأغلبية الجمهورية، إذ صوت 213 عضوًا لصالح القرار وصوت 209 ضده.

الخارجية الروسية: عزل ترامب شأن أمريكي داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا

وأعرب شيف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، عن وجود أدلة تدعم الادعاءات ضد ترامب، ما دفع الجمهوريين إلى اعتباره سوء استخدام لسلطاته.

ويوصي القرار بأن تقوم لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بالتحقيق في تصرفات شيف.

وفي وقت سابق، صرح المستشار الخاص للرئيس، جون دورهام، للمشرعين بأن وكالات المخابرات الأمريكية ليس لديها أساس لفتح تحقيق ضد ترامب بشأن العلاقات المزعومة مع روسيا.

وأصدر المستشار الخاص دورهام تقريرًا يفيد بأنه لا توجد سلطات إنفاذ قانونية أو أجهزة استخباراتية وأمنية تمتلك أدلة حقيقية على وجود تواطؤ مزعوم بين ترامب وروسيا في انتخابات عام 2016.