غواصة "بيلغورود" النووية الحاملة لطوربيدات "بوسيدون" تلتحق بالبحرية الروسية في 2023

أعلن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد العام للقوات البحرية الروسية، اليوم الخميس، أن غواصة “بيلغورود” النووية، التي تحمل الطوربيدات النووية المائية المسيرة من طراز “بوسيدون”، ستنضم إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية خلال العام الحالي.

كرنشتات – سبوتنيك . وأوضح إيفمينوف لوكالة “سبوتنيك” خلال مشاركته في المعرض البحري العسكري الدولي في مدينة كرنشتات الروسية قائلاً: “كما أعلن الرئيس [بوتين]، سنحصل عليها في هذا العام”.

“بيلغورود”… غواصة روسية تحمل “الموت النووي”

وتشمل حاملات “بوسيدون” المسيرة الغواصة النووية التجريبية “بيلغورود”، التي تم إطلاقها في البحر من مصنع “سيفماش”، وكذلك الغواصة النووية “خاباروفسك” التي يجري تجهيزها حاليًا في ورش هذا المصنع.

وافتتح المعرض البحري العسكري الدولي الحادي عشر في كرنشتات يوم 21 حزيران/ يونيو ويستمر عمله حتى 25 حزيران/ يونيو، وتعرض نحو 250 شركة روسية وأجنبية منتجاتها في صناعة بناء السفن والملاحة والاتصالات.

ولم يكشف منظمو المعرض عن القائمة الكاملة للدول المشاركة. ولكن تقليديا، يشارك فيه شركات بناء القوارب والسفن، ومصنعو أنظمة التحكم القتالية، والملاحة والاتصالات، ومحطات طاقة السفن، والطيران البحري، والبنية التحتية الداعمة.