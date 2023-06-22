مصرع 31 شخصا بانفجار داخل مطعم شمال غربي الصين

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، صباح اليوم الخميس، أن 31 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في انفجار هز مطعمًا في مدينة ينتشوان شمال غربي الصين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”، نقلا عن اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي، إن “تسربًا للغاز البترولي المسال تسبب في انفجار خلال تشغيل مطعم للشواء”.

🚨 #AlertaADN Hay al menos 31 muertos y 7 heridos debido a una explosión de gas ocurrida en un restaurante en Yinchuan, al noroeste de #China pic.twitter.com/noRjHvcgfS — adn40 (@adn40) June 22, 2023

وأفادت الوكالة بأن سبعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج الطبي، وأحدهم في حالة حرجة. وقد تعرض شخصان آخران لحروق خطيرة، واثنان لإصابات طفيفة، واثنان آخران للخدوش الناتجة عن الزجاج المتطاير.

وأظهرت لقطات على التلفزيون الرسمي “CCTV” أكثر من عشرين رجل إطفاء يعملون في الموقع بينما ينبعث الدخان من ثقب كبير في واجهة المطعم.

Thirty-one people were killed after a gas explosion ripped through a barbecue restaurant in Yinchuan, capital of northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region, on Wednesday night, according to local authorities. https://t.co/S1YewsVwYv pic.twitter.com/vsxZYiko4h — CGTN (@CGTNOfficial) June 22, 2023

وتناثرت شظايا الزجاج وحطام آخر على الشارع المظلم، الذي يضم أيضًا عددًا من المطاعم والمرافق الترفيهية الأخرى.

وقع الانفجار في حوالي الساعة 8:40 مساءً (12:40 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء في مطعم فويانغ للشواء في منطقة سكنية بوسط مدينة ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا المستقلة.