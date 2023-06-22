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مصرع 31 شخصا بانفجار داخل مطعم شمال غربي الصين

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، صباح اليوم الخميس، أن 31 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في انفجار هز مطعمًا في مدينة ينتشوان شمال غربي الصين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”، نقلا عن اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي، إن “تسربًا للغاز البترولي المسال تسبب في انفجار خلال تشغيل مطعم للشواء”.
وأفادت الوكالة بأن سبعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج الطبي، وأحدهم في حالة حرجة. وقد تعرض شخصان آخران لحروق خطيرة، واثنان لإصابات طفيفة، واثنان آخران للخدوش الناتجة عن الزجاج المتطاير.
وأظهرت لقطات على التلفزيون الرسمي “CCTV” أكثر من عشرين رجل إطفاء يعملون في الموقع بينما ينبعث الدخان من ثقب كبير في واجهة المطعم.
وتناثرت شظايا الزجاج وحطام آخر على الشارع المظلم، الذي يضم أيضًا عددًا من المطاعم والمرافق الترفيهية الأخرى.
وقع الانفجار في حوالي الساعة 8:40 مساءً (12:40 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء في مطعم فويانغ للشواء في منطقة سكنية بوسط مدينة ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا المستقلة.
وقد وقع الحادث عشية عطلة عيد القوارب التنينية التي تستمر ثلاثة أيام، حيث يخرج العديد من الأشخاص في الصين ويتواصلون مع الأصدقاء.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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