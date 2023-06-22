القوات الروسية تدمر دبابات وعربات أوكرانية كانت تستعد للهجوم في محور جنوب دونيتسك

ألحق تجمع قوات “فوستوك” (الشرق) الروسية، صباح اليوم الخميس، هزيمة بمعقل للجيش والقوى البشرية الأوكرانية، ودمر مستودعًا للذخيرة على محور زابوروجيه، بالإضافة إلى صد هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية وإجبارها على التراجع.

موسكو – سبوتنيك . وفقاً لتصريحات رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات “فوستوك”، أوليغ تشيخوف لوكالة “سبوتنيك”: “في محور زابوروجيه، استهدفت نيران المدفعية مقر العدو شمال بيلوغوري، وشنت ضربات قوية على تجمع للقوميين في مناطق بياتيخاتوك وستيبوفوي، وتم تدمير مستودع ذخيرة في منطقة نوفودانيلوفكا”.

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وأضاف الضابط الروسي أن “وحدات البنادق الآلية التابعة للتجمع تصدت لهجوم العدو، الذي كان يتقدم بقوات يصل عددها إلى فصيلة، وبعد أن تكبد خسائر في القوات البشرية والمعدات، اضطر العدو للانسحاب”.

وأشار تشيخوف أيضًا إلى أنه:

“تم تدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز “أكاتسيا” في منطقة ستيبنوغورسكا، ومدافع هاوتزر مجرورة في منطقتي بريوبراجينكا وتشيرفونا كرينيتسا خلال المعارك”.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت طائرات مروحية تابعة لقوات “فوستوك” بتدمير دبابات ومركبات نقل جنود مدرعة ومركبات قتالية للمشاة ومدرعات قتالية، بالإضافة إلى القوات البشرية للمسلحين في مناطق ليفادني ومالايا توكماتشكا وجيربيانكا.

وتم أيضًا إسقاط ثلاث طائرات من دون طيار من طراز “فوريا” ومسيرتين من طراز “فالكيريا” بواسطة أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات “تور” و”ستريلا-10″.

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وأضاف مدير المركز الإعلامي أن قوات الجو في الجيش قامت بتدمير دبابة ومركبات قتالية مشاة ومركبات قتالية مدرعة وعناصر بشرية في مناطق نسكوشني وجنوب دونيتسك وجنوب فيليكايا نوفوسولكا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.