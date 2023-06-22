الممثل التجاري: 25 شركة روسية شاركت بمعرض البناء في مصر

أكد أليكسي تيفانيان، الممثل التجاري الروسي في جمهورية مصر العربية، أن 25 شركة روسية شاركت في معرض “ذا بيغ فايف كونستروكت إيجبت” للبناء والتشييد في القاهرة.
القاهرة – سبوتنيك. عُقد المعرض في العاصمة المصرية في الفترة من 19 إلى 21 يونيو/ حزيران، وشاركت فيه أكثر من 300 شركة تعمل في مجال المواد البنائية والخدمات الهندسية من دول مختلفة.
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16 يونيو 2022, 15:26 GMT
وأوضح رئيس البعثة التجارية الروسية لوكالة “سبوتنيك” أن عدد الشركات الروسية بلغ 25 شركة، ومن بينها 20 شركة تمثل مركز موسكو للتصدير.
وأشار تيفانيان إلى أن الشركات المصرية أبدت اهتمامًا بجناح روسيا في المعرض، مشيرًا إلى أن معظم الشركات الروسية التي شاركت للمرة الأولى في هذا المعرض تقوم حاليًا باستكشاف المنطقة، في حين كانت اللقاءات المبرمجة مسبقًا لباقي المشاركين الروس تجرى على هامش المعرض في القاهرة.
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