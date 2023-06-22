روسيا ترحب بطلب مصر وبنغلاديش الانضمام إلى مجموعة "بريكس"

رحبت وزارة الخارجية الروسية بتقديم مصر وبنغلاديش طلبات الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، وأكدت أن مسألة توسيع المنظمة ستُناقش في القمة المقبلة هذا العام.
موسكو – سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة “سبوتنيك” بأنها ترحب بالاهتمام الذي أبدته بنغلاديش ومصر ودول أخرى في بناء التعاون مع مجموعة “بريكس”.
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17 يونيو, 16:33 GMT
وأضافت الخارجية الروسية أن مسؤولي وزارتي الخارجية في مصر وبنغلاديش قد تمت دعوته لحضور اجتماع وزراء خارجية “بريكس” بصفتهم “أصدقاء بريكس” في الثاني من يونيو 2023 في مدينة كيب تاون. وأشارت إلى أن كلا البلدين يساهمان في بنك التنمية الجديد.
وأعربت روسيا عن ثقتها في أن المجموعة ستستفيد من تعزيز التفاعل مع الدول النامية التي أعرب العديد منها بوضوح عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.
ومجموعة “بريكس” هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من “بريك” إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
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