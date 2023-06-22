القوات الأوكرانية تقصف الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم

صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بضرب الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسية بالقرب من تشونغار، وتعرض الطريق الرئيسي لأضرار.

وأضاف سالدو: “وفقًا للمعلومات الأولية، تم استخدام للصواريخ البريطانية “ستورم شادو” في الهجوم”، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر دبابات وعربات أوكرانية كانت تستعد للهجوم في محور جنوب دونيتسك

ولفت سالدو إلى أنه تم تنظيم الاتصال بين القرم مقاطعة خيرسون عبر طريق بديل.

من جانبه، أفاد رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، بأن فنيي تفكيك القنابل يقومون بإجراء التحقيقات بعد قصف جسر تشونغار.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.