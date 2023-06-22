شويغو: الجيش الروسي يحصل على فوج جديد كل يوم

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن القوات الروسية جندت 114 ألف شخص بموجب عقد مباشر، و52 ألف متطوع.

وأضاف شويغو: “في المتوسط يوميا يلتحق 1336 شخصا بموجب عقود، أي نحصل (الجيش الروسي)على فوج كل يوم”.

وكشف شويغو عن عدد الملتحقين، وقال: “تم تجنيد 114 ألف شخص في القوات المسلحة الروسية بموجب عقد مباشر، يوجد أكثر من 50 ألف متطوع”.

وتابع وزير الدفاع الروسي: “المتطوعون يتدربون في ثمانية ميادين تدريبية، من قبل أكثر من 600 مدرب”.

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وقال شويغو، في اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في روسيا الاتحادية: “إنهم، كمتطوعين يندفعون للمعركة، لكن لا يمكننا القيام بذلك، ليست هناك حاجة ملحة لهذا الأمر ، يجب أن يخضعوا لتدريب جاد، وهو ما يفعلونه”.

وأضاف شويغو: “نتلقى 112 قطعة من المعدات العسكرية كل يوم.هذا ينطبق على كل من المعدات الحديثة والمعدات الجديدة، لذلك اكتسبنا زخما كبيرا”.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الأسلحة التي يقدمها الغرب لكييف لن تغير مجرى العملية العسكرية الخاصة.

وتابع شويغو، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: “بعد 16 يومًا من الأعمال القتالية العدائية النشطة، وبعد أن تكبد العدو خسائر كبيرة، في الوقت الحالي يقوم العدوعلى إعادة التجميع وإعادة التشكيل وتجميع أجزاء من الألوية”.

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