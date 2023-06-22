الرئيس الإماراتي يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويبحثان العلاقات الثنائية… صور وفيديو

استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في قصر الشاطئ بأبو ظبي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن ابن زايد “رحب بوزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات،” مشيرة إلى أن الأخير نقل تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار”.

وبحث ابن زايد وعبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية، إن “عبد اللهيان أبلغ الرئيس الإماراتي دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران، وأعرب ابن زايد عن استعداده لإجراء الزيارة في أقرب وقت، كذلك وجه دعوة إلى الرئيس الإيراني للسفر إلى الإمارات”.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم إلى الإمارات قادما من الكويت ضمن جولة خليجية بدأها بزيارة كل من قطر وسلطنة عمان.

واتفق وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، مع عبد اللهيان، على “تحديد أولويات التعاون وتفعيل اللجان المتخصصة في البلدين”.

وأفادت وزارة الخارجية الكويتية، بأن “سالم عبد الله الجابر الصباح، استقبل نظيره الإيراني، الذي يزور الكويت الآن، وأجرى معه محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتبادل الجانبان وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية”.

إعلام: وصول سفير إيران الجديد لدى الإمارات إلى أبو ظبي

ورحب وزير خارجية الكويت “بتوسيع علاقات إيران مع دول الخليج”، معتبرا ذلك في مصلحة الجميع. ووصف العلاقات بين الكويت وإيران بأنها عميقة ومتجذرة، مؤكدا أنه “لا يوجد أي عائق أمام تطوير العلاقات بين البلدين”، ومشيرًا إلى أن المشكلات البسيطة يمكن حلها.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، أن “تطوير العلاقات مع الجيران، بما في ذلك دول الخليج، هو من أولويات الجمهورية الإيرانية”، قائلا: “لحسن الحظ، شهدنا خلال العامين الماضيين تبادل بعض الوفود بين البلدين مما يدل على رغبة الجانبين في توسيع العلاقات”.