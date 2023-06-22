الحرس الثوري الإيراني يلمح إلى زيادة مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي إلى 2000 كيلو متر

ألمح الحرس الثوري الإيراني، إلى زيادة مدى صاروخ “فتاح” الفرط صوتي إلى 2000 كيلومتر في المستقبل.

وقال قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، في تصريحات له، إن “مدى صاروخ “فتاح” الفرط صوتي من الممكن أن يزاد إلى 2000 كيلو متر في المستقبل”، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

يشار إلى أن الصواريخ الفرط صوتية هي صواريخ بالغة السرعة، بمقدورها أن تخترق حاجز الصوت بمقدار من 5 إلى 10 أضعاف وقد تصل سرعتها إلى 11 ألف كيلومتر في الساعة.

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وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم “فتّاح”، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن “فتاح” صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه “قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو”.

كما “يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار”، حسب الوكالة الإيرانية.