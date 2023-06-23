بوتين يتسلم رسالة من أمير قطر نقلها رئيس الوزراء

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استلم رسالة من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، نقلها رئيس الوزراء القطري.

أجرى الرئيس الروسي، اليوم الخميس، محادثات في الكرملين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال الرئيس الروسي إن الإمكانات الكاملة للتعاون بين روسيا وقطر لم تنطلق، وأشار إلى أنه يعول على وضع مقترحات فعالة لتوسيع هذا التعاون.

بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه من المقرر خلال اجتماعات موسكو مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية، على وجه الخصوص، آخر التطورات في أفغانستان، والملف النووي الإيراني، وكذلك سبل الحل السلمي للأزمة الروسية الأوكرانية والقضاء على تداعياتها الإنسانية.