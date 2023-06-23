ابتسامة ومصافحة حارة بين الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا في باريس… صور

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

ونشرت وسائل إعلام مصرية وعربية، صور تظهر السيسي وأبي أحمد، وهما يتصافحان ويتجاذبان الحديث وتعلو وجههما الابتسامة.

جاء ذلك على هامش القمة الفرنسية التي تهدف لإجراء محادثات يومي الخميس والجمعة، بهدف جعل النظام المالي العالمي مناسباً لاحترار الكوكب.

السيسي يصافح آبي أحمد خلال مشاركتهما في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد التي تعقد في العاصمة الفرنسية باريس#العربية_مصر pic.twitter.com/YRu183vlcP — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) June 22, 2023

كما تهدف القمة إلى إيجاد توافق في الآراء بشأن إصلاح النظام المالي الدولي لخدمة احتياجات البلدان النامية بشكل أفضل، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ.

وكان الرئيس المصري قد أكد في وقت سابق على “التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة الإثيوبي”، داعيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولي.

السيسي يدعو إثيوبيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي بشأن “سد النهضة”

وتقول مصر: “المفاوضات مع إثيوبيا مستمرة لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب (مصر والسودان)”.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، أكدت مصر أنها لم تتفق مع إثيوبيا على فترة ملء “سد النهضة”، أو كمية المياه التي سيتم تخزينها.