مركز المصالحة الروسي: تزايد تواتر الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا

أفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، أن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت، ففي حزيران/ يونيو كان هناك 47 انتهاكًا لوقف الأعمال العدائية.

وقال غورينوف للصحفيين: “حالات الاعتداءات الإرهابية ضد الجيش السوري والسكان المدنيين أصبحت أكثر تواترا، ففي شهر يونيو، سُجّل 47 انتهاكا لوقف الأعمال العدائية، 24 منها فقط في الأسبوع الماضي”. وأشار غورينوف إلى أنه يتم تكثيف القوى المدمرة في سوريا التي تسعى لزعزعة استقرار الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وقال: “المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يلاحظ تكثيف أنشطة القوات المدمرة في أراضي الجمهورية العربية السورية بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة”. مركز المصالحة الروسي يلحظ استفزازات من قبل القوات الأمريكية في الرقة السورية وأشار غورينوف أيضا إلى “استمرار الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات تفادي التصادم والمذكرة الثنائية للسلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فالانتهاكات منهجية”. وتابع غورينوف: “خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رصدنا 18 انتهاكا يتعلق بطائرات مسيرة ومقاتلات التحالف بقيادة الولايات المتحدة”.

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