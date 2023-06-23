البنتاغون يعلق على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر تشونغار في القرم

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن أوكرانيا تختار أهدافها العسكرية وتنفذها بنفسها.

وقال رايدر في تعليقه على قصف القوات المسلحة الأوكرانية لجسر تشونغار في شبه جزيرة القرم: “هذه معركتهم. إنهم يختارون الأهداف وينفذون العمليات”.

وأضاف أن تركيز الوزارة هو العمل مع الجانب الأوكراني والشركاء وحلفاء أمريكا لتزويد كييف بالقدرات القتالية المطلوبة.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، إن القوات الأوكرانية قصفت جسورًا على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم بالقرب من تشونغار مستخدمة، وفقًا للبيانات الأولية، صواريخ “ستورم شادو” البريطانية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بقايا صاروخ “ستورم شادو” الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة… فيديو

من جانبه، أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، بأن فنيي تفكيك القنابل يقومون بإجراء التحقيقات بعد قصف جسر تشونغار.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.