سكرتير مجلس الأمن الروسي يتوجه إلى كازاخستان لمشاورات أمنية مع دول آسيا الوسطى

ذكرت الخدمة الإعلامية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الخميس، أن نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيتوجه إلى كازاخستان يوم الجمعة لعقد مشاورات حول القضايا الأمنية بين روسيا ودول آسيا الوسطى.

موسكو – سبوتنيك. ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الأمن القومي الروسي، فإن المشاورات المقبلة بين روسيا وكازاخستان فيما يتعلق بالقضايا الأمنية ستعقد في ألماتا. بوتين: روسيا منفتحة على تعزيز تعاون متعدد الأطراف مع دول آسيا الوسطى كما سيتم عقد أول اجتماع لأمناء مجالس الأمن في دول آسيا الوسطى وروسيا في ألماتا أيضًا يوم الجمعة، حيث ستُناقش بشكل مفصّل قضايا ضمان أمن المنطقة وروسيا في الظروف الحديثة.

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