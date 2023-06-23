إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الشرقية والوسطى من أوكرانيا

أعلنت حالة التأهب الجوي على كامل أراضي أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية صباح اليوم الجمعة، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية للمرة الثانية في كورسك
أمس, 22:54 GMT
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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