إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الجمعة، في جميع أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت حالة التأهب الجوي على كامل أراضي أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الشرقية والوسطى من أوكرانيا

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.