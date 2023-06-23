هذه هي الدولة المفضلة للشباب العربي

كشف استطلاع رأي للشباب العربي، عن الدولة التي احتلت المرتبة الأولى بالنسبة إليهم للعيش والعمل فيها.

وغرد حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تويتر، قائلا إنه للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى بالنسبة لهم للعيش والعمل.

وجاء في التغريدة: “للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية. أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل. تليها الولايات المتحدة ثم كندا. ويرونها أيضا النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به”.

واضاف: “نحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي.. الإمارات دولة عربية.. يدها ممدودة للعرب كل العرب.. وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي.. وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة”.

النهار

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