المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك

صرح رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات “فوستوك” الروسية، فاديم أستافيف، صباح اليوم الجمعة، بأن المدفعية الروسية دمرت مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة شيربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو – سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة “سبوتنيك” أن “مدفعية تجمع قوات “فوستوك” نجحت في تدمير مخزن ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من شيربينوفكا، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للوحدة 110 من اللواء المشاة المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أمس, 23:56 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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