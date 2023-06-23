المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك

موسكو – سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة “ سبوتنيك ” أن “مدفعية تجمع قوات “فوستوك” نجحت في تدمير مخزن ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من شيربينوفكا، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للوحدة 110 من اللواء المشاة المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا”.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.