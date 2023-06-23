القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفات هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك

أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات “فوستوك” الروسية، فاديم أستافيف، بتدمير الجيش الروسي لمدفعية ذاتية الدفع من طراز “كراب”، ومحطة رادار “إيه إن/تي بي كيو”، ومدفع هاوتزر من طراز “مستا”، وقاذفي هاون في مواقعها القتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة “ سبوتنيك “: “خلال عملياتنا المضادة للبطاريات، تم تدمير وحدات المدفعية في التجمع مدفعية بولندية ذاتية الدفع من طراز ‘كراب’ في منطقة إيفانوفكا، ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات ‘إيه إن/تي بي كيو’ في منطقة مينكوفكا، ومدفع هاوتزر مقطورة ‘2إيه65’ عيار 152 ملم بالقرب من قرية أوستروي، وقاذفي هاون في مواقعها قرب مارينكا وكراسنوغوروفكا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.